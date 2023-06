New Amsterdam 5 | quante puntate | durata e quando finisce

(Di mercoledì 7 giugno 2023)sono previste per New5, l’ultima stagione della serie tv in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda 13. Sarà quindi la più corta tra le cinque stagioni. La prima puntata sarà trasmessa su Canale 5 mercoledì 7 giugno 2023; l’ultima mercoledì 30 agosto 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 7 giugno 2023 Seconda puntata: mercoledì 14 giugno 2023 Terza puntata: mercoledì 21 giugno 2023 Quarta puntata: mercoledì 28 giugno 2023 Quinta puntata: mercoledì 5 luglio 2023 Sesta puntata: mercoledì 12 luglio 2023 Settima puntata: mercoledì 19 luglio 2023 Ottava puntata: mercoledì 26 luglio 2023 Nona puntata: mercoledì 2 agosto 2023 Decima puntata: mercoledì 9 agosto 2023 Undicesima puntata: mercoledì 16 agosto 2023 Dodicesima ...

