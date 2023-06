“Mostri” e diritto di difesa a proposito del caso Senago Scrive l’avv Stampanoni Bassi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In aggiunta alle chat spiattellate su tutti i giornali, a dettagli macabri o inutili (come il fatto che “Alessandro Impagnatiello dopo la confessione si sia specchiato per sistemarsi il cappellino”) e al racconto, minuto per minuto, di cosa sia avvenuto durante l’interrogatorio, la tragica vicenda dici ha consentito di assistere all’ennesimo attacco alla funzione difensiva. “Come si può difendere un mostro del genere? A cosa serve fare un processo? Se difendi questo assassino sei un suo complice. Chi difendedel genere non ha né coscienza né dignità. Con che coraggio questo avvocato difende una bestia simile? Ah scusate, tra bestie si capiscono”. Queste sono solo alcune delle frasi – tra le centinaia e centinaia ancora adesso presenti sui social – che sono state rivolte al precedente difensore di Impagnatiello. Il copione è sempre il ...