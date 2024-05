Il sindaco di Corbetta assolto dall’abuso d’ufficio

(Di venerdì 10 maggio 2024) La Corte d’Appello di Milano ha confermato il primo pronunciamento del Tribunale e hailMarco Ballarini dall’accusa di abusoe turbativa d’asta "perché il fatto non sussiste". Era stato il pm Maurizio Ascione, nel 2020, a chiedere il rinvio a giudizio dele della comandante della Polizia locale Lia Vismara (per lei l’accusa si limitava alla turbativa d’asta) scrivendo nel capo di imputazione che tra i due, almeno tra il 2017 e il 2019, intercorreva "una relazione sentimentale extraconiugale". Secondo l’accusa ilavrebbe manipolato il concorso pubblico per il nuovo comandante della Polizia locale bandito dal Comune a cavallo tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, determinando la mancata partecipazione di due concorrenti e fornendo così una sorta di corsia ...

Al momento della promessa corruttiva Edoardo Mazza (nella foto) "non era in condizione, nella funzione di semplice assessore allora ricoperta, di determinare l’orientamento politico complessivo dell’amministrazione e quindi di assicurare al ...

Corbetta (Milano), 9 maggio 2024 - La Corte d'Appello ha confermato il pronunciamento del Tribunale ed ha assolto il sindaco Marco Ballarini dall'accusa di abuso d'ufficio e turbativa d'asta "perchè il fatto non sussiste". Per la Procura il ...

Corbetta, abuso d’ufficio e turbativa d’asta: il sindaco Marco Ballarini assolto in Corte d’Appello - Corbetta, abuso d’ufficio e turbativa d’asta: il sindaco Marco Ballarini assolto in Corte d’Appello - "Una meravigliosa notizia per me, per i miei cari e la mia famiglia, che arriva a lenire le sofferenze e le difficoltà che tutti noi abbiamo vissuto in questi ultimi quattro anni" ha commentato il pri ...