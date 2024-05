In diretta dal carcere L’ultima sfida dei detenuti Video pubblicati sui social

(Di venerdì 10 maggio 2024) Musica in sottofondo e, in primo piano, due ragazzi che si muovono a ritmo. Niente di particolarmente originale, non è raro che un giovane si riprenda mentre balla o canta e poi pubblichi ilsu Tiktok, ilnetwork che conta oltre un miliardo di utenti ed è quello più in voga tra gli esponenti della generazione Z. Ma quelli che stanno girando in questi giorni non sonocome tanti, mostrano la casa circondariale di Torre del Gallo. Una violazione perché i cellulari non possono entrare in, anche se molto spesso vengono arginate le regole e i telefonini si introducono utilizzando i metodi più fantasiosi. Chi viene sorpreso con un cellulare, però, rischia un ulteriore processo oltre a quello che ha già in corso e potrebbe essere punito con una pena da uno a quattro anni. Forse i ...

