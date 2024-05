Porto Bergamo in Europa Gori lancia la candidatura

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Porteròin, come Gasperini ha fatto con l’Atalanta". Utilizza un paragone calcistico Giorgioperre la sua corsa elettorale alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno, ormai alla scadenza dei dieci anni di mandato a Palazzo Frizzoni. E sceglie di farlo dal Centro Congressi Giovanni XXIII di, la stessa sala delle campagne amministrative 2014 e 2019. "Speriamo porti bene anche questa volta - sorride dal palco -. Avevo bisogno di giocare in casa per sentire l’energia della mia città". Il leitmotiv è sempre lo stesso: "Portare piùine più". Non a caso il claim sui manifesti è "Un sindaco per l’". "Il mondo è cambiato - sottolinea...

l'Atalanta conquista un pareggio importante a Marsiglia e vede con fiducia la gara di ritorno delle semifinali di Europa League a Bergamo . È la Dea all'11' a far capire al Marsiglia che i bergamaschi se la giocheranno fino alla fine: Scamacca non ...

In una mattina ateniese, mi arriva la notizia che la Presidente del Consiglio sarà capolista in tutte le circoscrizioni per le elezioni europee. Non sarà sola. Anche molti leader della maggioranza e dell’opposizione si presenteranno come capolista, ...

L’aeroporto di Montichiari «sarà un hub logistico per l’Europa meridionale» - L’aeroporto di Montichiari «sarà un hub logistico per l’europa meridionale» - Il Gruppo Save conferma. Stanziati più di 100 milioni di euro. Carzeri: «Serve equilibrio». Nel progetto anche l’allungamento della pista ...