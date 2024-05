Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi Foligno-Perugia | percorso e favoriti Ganna atteso nella cronometro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Primo momento di svolta per il. Dopo la giornata dedicata allo sterrato ecco la prima di dueindividuali per la Corsa Rosa: appuntamentocon la. Andiamo a scoprire la sestanel dettaglio con, altimetria,e programma.I primi 34 chilometri sono praticamente piatti, in cui gli specialisti delletroveranno terreno fertile per le loro ruote. Ma dopo il secondo intertempo, la storia cambia. Lo strappo verso Casaglia è durissimo: 1,3 chilometri al 10,7% di pendenza media. E non è finita qui: per arrivare ala strada continua a salire costantemente, anche se con una pendenza ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della settima tappa della 107a edizione del Giro d’Italia . Dopo i fuochi d’artificio nella giornata di ieri, oggi c’è un crocevia per ...

Di nonno in nipote: Maestrelli, quando il calcio è storia di famiglia - ... ma chiunque mi capita di incontrare in giro per l'Italia, quando ... D'altra parte per lui il calcio è una questione di famiglia, ...

Caso Cpr Milano, la Procura chiude l'inchiesta sulla gestione gravemente deficitaria della struttura - ...vantaggio economico d'importo considerevole " su quel contratto d'... Le altre contestazioni di presunte turbative di gare in giro per ...contestazioni di presunte turbative di gare in giro per l'Italia ...