Il Piccolo Tibet pronto per i tre giorni in rosa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Livigno si appresta a vivere i suoi trein. Sarà una gran festa del ciclismo ad accogliere la carovana del Giro d’Italia, con di appassionati attesi nelil prossimo weekend prossimo. Livigno offrirà una scenografia mozzafiato per l’arrivo di tappa più impegnativo e iconico di questa 107° edizione del Giro d’Italia. Un “instant classic“ per un finale di percorso destinato a restare nella memoria collettiva, ben oltre domenica 19 maggio, data della tappa Manerba del Garda-Livigno. Dopo il finale da brivido, un giorno di riposo per poi riprendere di nuovo il via da Livigno martedì 21 con la partenza della tappa numero 16 ad Aquagranda, il Centro di Preparazione Olimpica del. Tanti gli eventi. Si parte sabato 18 maggio con l’apertura del villaggio ...

