L’acchiappatalenti - Quarto grado o Escape plan 2? La tv del 10 maggio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 10su RaiUno alle 21.25 prenderà il via “”, condotto da Milly Carlucci. Un talent show, per cinque settimane a partire da venerdì 10, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, illuminerà le serate italiane. “” si snoda attraverso cinque puntate ricche di spettacolo, emozioni e sorprese: i protagonisti sono cinque personaggi famosi che metteranno alla prova le loro capacità di talent scout: Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara. I magnifici cinque cercheranno di “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche; per farlo avranno a disposizione un martelletto simile a quello dei battitori d’asta, ma dovranno sbrigarsi perché per scegliere avranno a disposizione ...