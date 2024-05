Grande lirica con Estense Festival Agosto rende omaggio a Puccini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dario Fo, Eleonora Duse e Giacomo: sarà un’edizione di grandi omaggi quella del VareseMenotti 2024, in programma a partire da oggi, 10 maggio, fino al 7 settembre. Numerosi gli appuntamenti in scaletta per una manifestazione nata nel 2018 con l’obiettivo di implementare e completare l’offerta culturale varesina attraverso la proposta di opera, in una città che non produceva questa forma di spettacolo da quasi un secolo. Un vuoto che l’ideatrice e direttrice artistica delSerena Nardi ha voluto tentare di colmare attraverso la rassegna culturale che a partire dal 2022 è stata dedicata a Gian Carlo Menotti,musicista del territorio. Quest’anno, come spiegato ieri durante la presentazione, iloltre alla location ...