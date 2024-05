Musetti-Atmane oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lorenzose la vedrà contro Terencenel secondo turno degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. La stagione finora non è andata come sperato per il carrarino, che la scorsa settimana ha però raggiunto la finale nel Challenger di Cagliari e appare in crescendo. Dovrà confermarlo nel torneo di, dove è accreditato della 28^ testa di serie e debutterà contro un avversario abbordabile come il francese, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non c’è alcun precedente, ma Lorenzo scenderà in campo nettamente favorito. In palio un posto al terzo turno contro Dimitrov o Nishioka. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI...