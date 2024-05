(Di venerdì 10 maggio 2024) Dispersione scolastica, povertà educativa, prevenzione del disagio, benessere di bambini e adolescenti: "Sono affare di tutti noi". Una cabina di regia in municipio da istituirsi a breve e ben 32 partners firmatari deidi, decolla la cordata della corresponsabilità, obiettivo "condividere l’impegno in favore delle nostre giovani generazioni". Sono dunque 32 i soggetti che, ieri pomeriggio, hanno apposto la loro firma sul documento, battezzato significativamente Im-, piattaforma base del lavoro futuro. Fra i sottoscrittori il Comune, le consulte sociale, culturale e sportiva, i referenti di tutti gli istituti scolastici della città, lapastorale san Francesco e una lunga serie di realtà impegnate nel sociale, nella cultura, nel ...

Patti educativi di comunità: "Insieme per sostenere i minori in difficoltà" - patti educativi di comunità: "Insieme per sostenere i minori in difficoltà" - Melzo, la firma dell’accordo fra Comune, oratori, associazioni, scuola terzo settore e molti altri: "Al fianco delle famiglie con meno possibilità" .

A Melzo firmato il patto educativo "Per educare un bambino serve l'intera città" - A Melzo firmato il patto educativo "Per educare un bambino serve l'intera città" - Un percorso durato oltre un anno che ha visto il coinvolgimento di Amministrazione, uffici comunali, Asst Melegnano Martesana, scuole del territorio e associazioni. Oggi è arrivato il momento della fi ...

Al via da Agrigento il progetto “Patti digitali”: “fare rete per migliorare l’educazione digitale” - Al via da Agrigento il progetto “patti digitali”: “fare rete per migliorare l’educazione digitale” - E’ stato presentato questa mattina il progetto “patti digitali” dell’Associazione “generAzioni consapevoli” che propone un percorso finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di patti di comuni ...