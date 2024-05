Sangue in stazione Poliziotto accoltellato da un migrante irregolare È grave | lotta per la vita

(Di venerdì 10 maggio 2024) e Marianna Vazzana "Quell’uomo era come impazzito. Lanciava i sassi dalla massicciata dellae ha cercato di centrare anche noi". Gli uomini della questura di Milano intervengono mercoledì sera alladi Lambrate. Quelle scene precedono l’aggressione al viceispettore Christian Di Martino, l’agente delle Volanti di 35 anni colpito da due fendenti sferrati da Hasan Hamis, marocchino, 37 anni, svariati precedenti e 22 alias. La richiesta di aiuto arriva poco dopo le 23.20 da parte degli agenti Polfer: segnalano la presenza di "un uomo molesto" che lancia sassi contro persone e treni. Una donna di 55 anni viene colpita mentre cammina in strada da una pietra scagliata dall’alto (soccorsa all’ospedale Fatebenefratelli per una lieve ferita). Quando arrivano i rinforzi delle Volanti, Di Martino corre per ...

