Aggredita a scuola da 2 ragazzine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Era uscita dall’aula perché era suonata la campanella al termine della seconda ora ed era il momento della ricreazione. Ma invece di fare due parole con i compagni ha ricevuto due pugni alle costole, da due coetanee. Lei ha 16 anni e le studentesse che l’hannodi anni ne hanno 15. L’episodio è accaduto in un istituto superiore di Grosseto. La ragazza che è stata colpita è stata anche portata in ospedale: 5 i giorni di prognosi con la famiglia che ha sporto denuncia ai carabinieri. Ma niente bullismo: la denuncia è per l’ipotesi di lesioni. Si tratterebbe infatti un episodio isolato. Grave, sicuramente, ma che al momento va letto come una lite. Non è la prima volta comunque c he una delle dueche hanno alzato le mani si rende protagonista di fatti da censurare. A gennaio scorso, nella stessa, un insegnante ...