Multiutility Amaga a gonfie vele Ricavi in aumento e assunzioni

(Di venerdì 10 maggio 2024)indel 20% e 30 nuovi dipendenti che sono entrati nel gruppo: parte da questi dati l’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti al bilancio 2023 e al piano triennale diSpa, ladell’Ovest Milanese che ha presentato un documento con tutti gli indicatori principali in crescita. Il primo dato riguarda l’utile di esercizio, che arriva agli attuali 112.473 euro (2023) contro i precedenti 105.678 euro (2022) facendo segnare un incremento di 6.795 euro (pari al +6%). Particolarmente significativo il dato riguardante il valore della produzione che arriva agli attuali 17.760.426 euro (2023) contro i precedenti 14.817.414 euro del 2022, un incremento quindi corrispondente a 2.943.012 euro, pari a un +20%. "Siamo un’azienda in salute che sta proseguendo il percorso di crescita avviato ...

