Falsario trovato nel bunker La Procura di Monza chiede 5 anni per Malvini

(Di venerdì 10 maggio 2024) Chiesta la condanna a 5di reclusione per falso e ricettazione di documenti, ma l’assoluzione dall’accusa di essere stato il "direttore" e il "regista" di un’associazione per delinquere finalizzata a una truffa milionaria sui fondi Covid che avrebbe visto tra le vittime anche l’ex presidente della Camera dei deputati Irene Pivetti. Sono le conclusioni dellanel processo al Tribunale dinei confronti di Paolo Vincenzo, 56enne, scovato nel marzo 2022 nel suo nascondiglio in una specie di sauna-a Cinisello Balsamo. Per la presunta truffa la pubblica accusa ha convocato in aula gli altri presunti complici già giudicati per venire sentiti in aula, ma tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande, rendendo impossibile raggiungere la prova del reato. ...