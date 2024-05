Atalanta spaziale - a Dublino va una Dea Bayer imbattibil - la Roma si arrende

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024)3 O.Marsiglia 0(3-4-1-2): Musso 6; De Roon 6,5, Hien 6,5, Djimsiti 6,5; Zappacosta 6,5 (76’ Hateboer 6), Ederson 7 (55’ Scalvini 6,5), Koopmeiners 7, Ruggeri 7,5; Lookman 7,5 (76’ Toure’ 7), De Ketelaere 7 (59’ Pasalic 6,5), Scamacca 7 (55’ Miranchuk 6,5) All. Gasperini 8 Voto squadra 7. O.MARSIGLIA (4-3-3): Lopez 6,5; Mbemba 5 (59’ Ounahi 5,5), Gigot 5, Balerdi 5; Clauss 5 (71’ Moumbagna 5,5), Harit 5 (84’ Correa sv), Veretout 5,5, Kondogbia 5,5, Merlin 5 (71’ Luis Henrique 5,5); Ndiaye 5 (59’ Sarr 5,5), Aubameyang 5. All. Gasset 5,5 Voto squadra 5. Arbitro: Manzano 6 Reti: 29’ Lookman, 51’ Ruggeri, 94’ Toure’. L’ha scritto una nuova pagina della sua storia, la più gloriosa finora. La Dea asfaltando al Gewiss Stadium il Marsiglia per 3-0 ha conquistato la prima finale europea in 117 di ...