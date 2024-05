Chiuso bar in via Anzani | Ritrovo di pregiudicati Teatro di eventi violenti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo le risse, gli spacciatori in attività giorno e notte, le grida e i malori dei tossicodipendenti, ieri la Questura di Como haper venti giorni il bar gastronomia Fratelli Matubber di via. Il provvedimento è stato eseguito ieri mattina, quando gli agenti, insieme ai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, hanno notificato ai titolari il provvedimento emesso dal questore di Como Marco Calì, e abbassato le serrande dell’esercizio. Era uno dei due locali pubblici controllati un paio di giorni fa, quando la Questura ha organizzato l’ennesimo giro di verifiche su persone e attività, concentrandosi in particolare sulla clientela di questo bar all’angolo con via Magenta. Dall’attività di controllo, integrata anche dall’esito dei diversi interventi dei carabinieri, che anche in questo caso avevano evidenziato ...

