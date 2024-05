Ponte - la Stretto chiede tempo Il Comitato dei cittadini | Opera irrealizzabil - bluff smaschera -o, il re è nudo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si allungano i tempi per l’avvio dei lavori delsullo. La societàdi Messina ha chiesto al ministero dell’Ambiente una sospensione di 120 giorni per rispondere alle oltre 200 domande di chiarimento poste dalla commissione Via-Vas sul progetto dell’. Il Mase aveva presentato le sue osservazioni il mese scorso e la società avrebbe dovuto rispondere entro 30 giorni,...

Servono approfondimenti per rilievi faunistici terrestri, batimetrici e subacquei La società stretto di Messina, nell’ambito della procedura in corso di valutazione di impatto ambientale del progetto del Ponte , di concerto con il Contraente ...

Se non puoi testarlo, allora non puoi costruirlo. Per questo motivo il ponte sullo Stretto non sarebbe fattibile. A dirlo è lo stesso progetto "definitivo" presentato dalla Stretto di Messina, la società concessionaria dello Stato per la ...

I tempi del Ponte si stanno allungando e ci sono domande a cui nessuno sa rispondere - I tempi del ponte si stanno allungando e ci sono domande a cui nessuno sa rispondere - Il ponte sullo stretto presenta alcune criticità ambientali sulle quali la nuova commissione dovrà esprimersi a breve. Salvini intanto affida a tre società ingegneristiche l'incarico di preparare risp ...

Il ponte sullo Stretto "non è fattibile": c'è scritto proprio nelle carte del progetto - Il ponte sullo stretto "non è fattibile": c'è scritto proprio nelle carte del progetto - Sfuma, per Salvini, il sogno dell'avvio dei lavori del ponte sullo stretto entro l'estate: la società chiede una sospensione di 120 giorni. La speranza di Matteo Salvini si infrange, ancora una volta, ...

Slitta il cantiere del Ponte sullo Stretto, altri 4 mesi per l'avvio dei lavori - Slitta il cantiere del ponte sullo stretto, altri 4 mesi per l'avvio dei lavori - La società stretto di Messina chiede una proroga di 120 giorni per rispondere ai rilievi del ministero dell'Ambiente e Sicurezza energetica. Il ministro Salvini puntava al via entro l'estate ma si arr ...