Il matrimonio combinato La figlia | Non lo accetto La famiglia va a processo

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Io non sarei riuscita a sottrarmi, avevo tutti contro, anche mia zia a Londra. Mi dispiace per i miei familiari che mi hanno sempre trattato come una principessa e per sottrarmi alla cultura del mio Paese di origine, ma io nonun". Così una ragazza pakistana di 18 anni ha descritto ciò che stava vivendo a casa sua a Seregno quando ha cercato di opporsi alforzato con un cugino di 21 anni, che i suoi genitori volevano imporle con la complicità del fratello maggiore. Ora per tutti e tre la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella ha disposto che vadano aper tentata induzione al. Da quando aveva 13 anni ladella ragazza stava lavorando a questa unione. "Potrai ...

