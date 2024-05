Infuria la polemica politica Sala attacca il Governo | non ha fatto il suo dovere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) No, questa volta non ci sta a subire critiche senza reagire e senza contrre. Il sindaco Giuseppelegge sulle agenzie di stampa e sui siti delle testate giornalistiche le reazioni politiche sulla notizia che riguarda il viceispettore di Polizia 35enne Christian Di Martino accoltellato mercoledì sera alla Stazione di Lambrate da un immigrato clandestino di origine marocchina, Hasan Hamis, 37 anni, e, quando si trova di fronte i cronisti che lo aspettano a Orticola, si sfoga: "Problema sicurezza a Milano? Prima vediamo questo caso nella sua dinamica e nella sua storia. La persona che ha colpito è stata fermata qualche giorno fa su un treno con una lama ed era ancora in giro. In più c’è un provvedimento di espulsione da tempo, firmato dal prefetto di Avellino, ma questa persona è ancora in Italia. Io non ho mai detto che nessuno debba ...