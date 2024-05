I vip vestiti in Brianza L’ago e filo di Teodora nel look dei Maneskin e di Michelle Obama

(Di venerdì 10 maggio 2024) È la sartoria dei vip, quel luogo magico e nascosto in cui nascono gli abiti che poi prendono le griffe più famose, ma anche dove si realizzano i sogni dei grandi stilisti.Comito, nel suo laboratorio di Seregno, Studio della moda, li accoglie e dà forma ai loro desideri che diventano stoffa, pizzi e strascichi da red carpet. Per aver costruito "con lavoro e costanza una realtà imprenditoriale di eccellenza",Comito ha ricevuto nelle scorse settimane il Premio Mimosa 2024 del Comune di Seregno. Lo ha voluto condividere con tutti coloro che con lei hanno collaborato. Per l’azienda con sede in via Copenaghen, che ha vestito anchee Beyoncé, si è trattato di un bis, perché aveva già accompagnato sul palco del teatro Ariston i, trionfatori nel 2021. Ha vestito ...

