Fisco amico | le novità dell’Agenzia delle Entrate che fanno felici i contribuenti

Dichiarazione dei redditi, ecco chi deve farla anche se non lavora (e non è in pensione) - Dichiarazione dei redditi, ecco chi deve farla anche se non lavora (e non è in pensione) - Ogni contribuente deve presentare annualmente la dichiarazione dei redditi per calcolare l'imposta dovuta. In quali casi l'obbligo investe anche chi non lavora

Conviene fare il 730 2024 semplificato (precompilato) I pro e contro in base ai vari casi - Conviene fare il 730 2024 semplificato (precompilato) I pro e contro in base ai vari casi - non sempre conviene fare il 730 semplificato perché bisogna non vengono inserite dal fisco tutte le spese che danno diritto a detrazioni. Per esempio, non tutte le spese mediche vengono trasmesse dal ...

Affitti, cedolare secca anche per le case locate dalle società per i dipendenti - Affitti, cedolare secca anche per le case locate dalle società per i dipendenti - “La normativa relativa alla cedolare secca sugli affitti abitativi – commenta Confedilizia -, stabilisce che solo ai locatori è impedito - per poter usufruire della cedolare - di agire nell’esercizio ...