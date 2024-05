Casoncelli - grigliat - Orlando e concerti | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 10 maggio 2024) La nuova edizione della kermesse “De Casoncello” in Città Alta, il Festival del Porcel ad Azzano San Paolo, le performances del festivale altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 10 maggio. Ecco gli appuntamenti.Dal 9 aprile al 17 maggio alla Galleria Michelangelo, ain via Broseta, 15, sarà allestita la mostra “Dialogo tra pittura astratta e figurativa – Opere dal 1905 al 1990”. Orari: da martedì a sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Sino al 16 maggio alla Sala Manzù delladisarà allestita un’esposizione collettiva ispirata al tema “Le quattro stagioni”. In mostra vi sono dipinti, ceramiche, sculture e fotografie degli artisti associati al Circolo Artistico Bergamasco ...