I primi interrogatori Toti davanti al giudice ma farà scena muta Si allarga l’inchiesta

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’appuntamento è per le 14 di oggi al Palazzo di giustizia di Genova, nella stanza del gip Paola Faggioni, ma quasi sicuramente l’incontro sfocerà in un nulla di fatto. Si avvarrà della facoltà di non rispondere il presidente della Regione, Giovanni, ai domiciliari da martedì a seguito della maxi inchiesta per corruzione e voto di scambio che ha portato a venticinque indagati e oltre dieci misure cautelari. A indicare la possibilità chesi possa avvalere della facoltà di non rispondere è il legale del presidente regionale (oggi sospeso dalle funzioni), Stefano Savi, che pur non anticipando apertamente la scelta sottolinea come "sembra abbastanza conseguente e logica nella misura in cui abbiamo un fascicolo enorme da approfondire e l’abbiamo nelle nostre mani solo da ieri. Prima di prendere posizioni o dare spiegazioni dobbiamo approfondire ...

