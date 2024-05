Incontro pubblico sull’ospedale unico

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’appuntamento è per questa sera alle 21 nell’Aula Magna delle scuole Fermi a Fagnano Olona: in programma l’organizzato dal Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, argomento il ricorso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che riguarda il progetto dell’ospedaledi Busto Arsizio–Gallarate. Spiegano dal Comitato da tempo mobilitato contro il progetto del nuovo polo sanitario che sarà realizzato nel rione di Beata Giuliana a Busto Arsizio: "Il ricorso al Presidente è l’ultima possibilità esistente per bloccare l’iter di realizzazione dell’Ospedaleed evitare, di conseguenza, la dismissione degli attuali nosocomi di Gallarate e Busto Arsizio". Proseguono: "Le fasi delle osservazioni al progetto e del contributo partecipativo sono state completamente trascurate e non ...

Curti . L’aspirante Sindaco di Curti Silvestro Nacca si prepara al secondo appuntamento con i cittadini in Piazza della Repubblica, questa domenica dalle ore 11. Dopo il successo del primo evento pubblico , Nacca darà nuovamente priorità alle ...

Il 4 aprile era stato convocato per il 17 di questo mese, l’8 era stato spostato al 24, ieri è stato rinviato a data da destinarsi. È un tavolo in perenne movimento, quello che a Palazzo pubblico dovrebbe riunire i soggetti imprenditoriali e ...

Rivedere il progetto di piazza Togliatti . Lo chiede il consigliere di opposizione Luca Carti. "Il progetto di Piazza Togliatti – ha detto – così come formulato e portato avanti dall’amministrazione non interpreta correttamente quanto specificato ...

