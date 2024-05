Il sindaco di Mariupol | Da noi un crimine di guerra

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Siamo qui perché vogliamo che tutti sappiano che aè stato fatto undi". Tono pacato, parole forti quelle del vicedel Comune diDenis Kochubei, che ieri è stato ricevuto a Palazzo Loggia dal viceFederico Manzoni, dal presidente del consiglio comunale Roberto Rossini, dall’assessora Camilla Bianchi in qualità di presidente del Coordinamento degli enti locali per la pace la cooperazione internazionale, oltre che da consiglieri dell’opposizione e altri sindaci del territorio. Obiettivo della visita, organizzata grazie all’intermediazione dell’associazione Adl a Zavidovici, era di consentire al Comune ucraino di evidenziare i propri sforzi nel continuare a fornire servizi ai propri cittadini, nonostante i funzionari siano in esilio. Il ...

