Napoli - boss latitante arrestato a Castelvolturno | è finita la fuga del ?reggente del clan Abbinante

Tempo di lettura: 2 minutiSancisce, per la prima volta, l’esistenza di un’organizzazione camorristica chiamata clan Soraniello , la sentenza emessa poco fa nell’aula bunker del carcere Poggioreale di Napoli dove il gup Gabriella Logozzo ha inflitto ...

Il clan Fusco-Ponticelli, con l'aiuto dei De Micco-De Martino, avrebbe comprato voti a 30 e 20 euro per le amministrative del 2023 a Cercola . Oggi 7 arresti.Continua a leggere

Ostia, dal racket occupazioni alla droga: gli affari del clan ai nuovi rampolli - Ostia, dal racket occupazioni alla droga: gli affari del clan ai nuovi rampolli - Trattamento che si riserva ai veri boss. Roberto è stato poi arrestato nuovamente - tutt ... Ci sono poi i “rampolli” del clan. Sono i due cugini di Roberto e Spada arrestati nel maggio del 2021 per ...

Sant’Antimo, clan, voti e affari: 10 anni di galera a ogni fratello Cesaro - Sant’Antimo, clan, voti e affari: 10 anni di galera a ogni fratello Cesaro - Un patto su più livelli: politica, clan e imprese. Tre gambe, stesso tavolo, all’ombra del comune di Sant’Antimo. I politici, gli imprenditori titolari degli affari che contano, ...

Sparatoria per le strade di Napoli nel quartiere Capodimonte: quattro feriti dopo un agguato, si indaga - Sparatoria per le strade di Napoli nel quartiere Capodimonte: quattro feriti dopo un agguato, si indaga - Quattro persone sono state ferite a colpi d'arma da fuoco a Napoli, in zona corso Amedeo di Savoia, tra rione Stella e Capodimonte ...