In pensione 25 poliziotti | I commissariati soffrono Serve altro personale

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una tegola annunciata si potrebbe dire. Dopo la diffusione della notizia dell’arrivo di 16 nuovi agenti nella questura di Pistoia, ecco la notizia del prossimo e imminente pensionamento di ben 25 agenti. "Lo scorso mese il Dipartimento di Pubblica Sicurezza trasmetteva il piano di distribuzione nazionale del ruolo agenti e assistenti di giugno 2024, in cui si apprendeva che nella provincia di Pistoia venivano assegnati 16 nuovi agenti. Il dato numerico letto così, potrebbe lasciare soddisfatta la cittadinanza pistoiese e non solo, ma la realtà è che questinon porteranno alcuno incremento di organico nella provincia, poiché iche andranno in quiescenza nell’anno in corso sono ben 25". A denunciare la situazione è il segretario provinciale del sindacato di polizia Coisp, Antonio Rovito. Nel calcolo dei nuovi arrivi inoltre non è ...

