VIDEO – Lecce-Bologna 2-3 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 5 giugno 2023), matchtrentottesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-3: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Via del Mare. FINALE ROVENTE –2-3 nella trentottesima giornata diA. Si completa con una sconfitta all’ultimo la stagione del, come nell’esordio in campionato con l’Inter. Eppure contro ili giallorossi vanno sopra al 17?, con cross basso di Gabriel Strefezza e girata dai sedici metri di Lameck Banda col destro. Al 58? pareggiano i rossoblù, con traversone di Musa Barrow e colpo di testa di Marko Arnautovic a sovrastare Morten Hjulmand. All’austriaco ...

... l'appuntamento è nell'aula 'Marti' del complesso Studium 2000 (via di Valesio,) e in ... che hanno generosamente prestato il loro volto e la loro voce a questopromozionale dell'Università ......di Dario d'Elia Le nuove regole sugli utenti extra di Netflix di Alessandro Patella In un... appuntamento a. Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: le ultime su tecnologia,...... sottolinea Pietro Piccioni, delegato confederale di Coldiretti. La grandine " spiega la ... Puoi guardare ipubblicati sul nostro canale YouTube . Per scriverci e interagire con la ...

Fumogeni e stadio interamente giallorosso: l'ingresso in campo di Lecce-Bologna. Video e foto quotidianodipuglia.it

Lecce - Bologna highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. I felsinei si impongono con il risultato di 2-3 ...La squadra di Motta chiude con una vittoria a Lecce. Al 17esimo la sblocca Banda, al secondo gol in questo campionato. Poi dopo una rete annullata ad Arnautovic per fuorigioco di Orsolini, arriva il d ...