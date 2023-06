(Di lunedì 5 giugno 2023) Come si calcola la? La retribuzione dei lavoratori dipendenti oltre ad essere garantita per le dodici mensilità ordinarie da gennaio a dicembre si arricchisce, a seconda di quanto previsto dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, di una o più mensilità aggiuntive.Ci riferiamo in particolare alla tredicesima mensilità, liquidata in genere in occasione o in prossimità delle festività natalizie, nonché alla.Quest’ultima è disciplinata, in termini di importo e periodo di liquidazione, dai contratti collettivi che ne dispongono l’erogazione nei mesi estivi, principalmente nelle buste paga di giugno o luglio.Analizziamo in dettaglio a quanto ammonta, come si calcola e quando troveremo in busta paga la, senza dimenticare ...

per venerdì 29 settembre, ...Calcio 2022 -Eccellenza Puglia Girone B Squadra Novoli Prima la paura, poi il sospiro di sollievo. Il Novoli,... nellagiornata. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - ...... come previsto dalle norme in vigore, ladi quest'estate per i pensionati sarà leggermente più alta per effetto della nuova rivalutazione pensionistica. Anche la...

Quattordicesima 2023: guida a calcolo, aumenti e pagamento LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

A luglio sarà pagata la quattordicesima anche ai pensionati. A chi spetta il bonus e a chi no, a quanto ammonta.