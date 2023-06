Kim | niente nazionale | la Corea del Sud lo convoca per il servizio militare

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nessuno, ma proprio nessuno, può sfuggire alindel Sud. Così, nemmeno Min - jae Kim ha potuto sottrarsi. Il difensore del Napoli, premiato ieri come campione d'Italia, non ...

Il calciatore del Napoli Min - jae , dopo aver conquistato il titolo di campione d'Italia con la sua squadra, non è stato incluso nelle convocazioni del ct della sua nazionale per una motivazione originale. Il difensore, ......

Kim, niente convocazione con la Corea: c'è l'addestramento militare - Sportmediaset Sport Mediaset

L’addestramento di tre settimane è previsto anche per gli sportivi di fama internazionale, con il vantaggio di non doversi sottoporre alla ferma di 21 mesi. Ma il caso che agita il c.t. Klinsmann è l’ ...Il calciatore del Napoli Kim Min-jae, dopo aver conquistato il titolo di campione d'Italia con la sua squadra, non è stato incluso nelle convocazioni del ct della sua nazionale per ...