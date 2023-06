Casini | «Diritti tv? Adesso c’è attesa I risultati sportivi in Europa aiutano» 

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, ha rilasciato un’intervista a Radio Anch’io, su Rai Radio 1, in cui ha affrontato diversi temi, dal campionato appena finito ai bilanci dei club aitv.ha parlato prima di tutto del campionato e dello spareggio tra Spezia e Verona. «Dal punto di vista sportivo è stato un campionato molto bello, il Napoli è la quarta squadra diversa ad aver vinto lo scudetto in quattro anni, ma anche la quarta in oltre 20 anni: un risultato molto importante per aumentare la competitività del campionato. Poi abbiamo introdotto lo spareggio sparito negli ultimi anni e neanche a farlo apposta abbiamo lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona, mancava dalla stagione 2004-05. E poi mi piace ricordare iin. La Roma è stata sfortunata con i calci ...

'Il tema del bando deiè in corso', ha detto Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. 'Il termine per presentare le offerte è il 14 giugno .Il presidente della Lega Serie A, Lorenzoha affrontato la questione riguardante serie A etv a "Radio Anch'io" su Rai Radio 1. La Serie A 2022/2023 ha visto il suo epilogo con la 38ª giornata che si è conclusa domenica 4 ...Il tema del bando deiè in corso, il termine per presentare le offerte è il 14 giugno. Poi ..., in vista del prossimo campionato, svela che "è verosimile che il calendario asimmetrico ...

Casini: Spezia-Verona domenica in campo neutro, calendario pronto a inizio luglio RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...ROMA (ITALPRESS) - "Dal punto di vista sportivo è stato un campionato molto bello, il Napoli è la quarta squadra diversa ad aver vinto lo scudetto in ...