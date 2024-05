Il Liceo Federico Quercia alle finali dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 10 maggio 2024) Marcianise. Grande successo sportivo per il” guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta. Ildi via Gemma ha letteralmente sbaragliato le altre scuole partecipanti aidiqualificandosi per la finale nazionale che si terrà a Pescara il 24, 25 e 26 Maggio 2024. Artefici della vittoria gli allievi di Diamante Marotta che hanno vinto a Santa Maria C.V. la fase provinciale di Cross e ad Agropoli la fase regionale di Pista Outdoor, maschile e femminile. Ma non è tutto. I “Quercini”, sempre con la Pista Outdoor, sono saliti sul podio a San Marcellino, per la fase provinciale, e a Napoli, per la fase regionale. E proprio a Napoli, al Parco Virgiliano di pista outdoor, gli ...