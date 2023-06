Femminicidio Giulia | una scultura sulla spiaggia in sua memoria

Un ritratto delicato ain un amorevole abbraccio al bimbo che ha in grembo, realizzato dallo scultore nuorese, Nicola Urru, artista specializzato nel creare opere d'arte sulla spiaggia. "#...La penultima puntata dell'edizione 2022 - 23 di Domenica In si lascerà ricordare soprattutto per i minuti che Mara Venier ha deciso di dedicare alla vicenda deldiTramontano, uccisa dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello, reo confesso. Sarebbero, entrambi, diventati genitori a breve: la gravidanza diera ormai alle fasi finali, ...I fiori sulla panchina di Erba sono anche per ricordareTramontano, la ragazza di 29 anni incinta di 7 mesi uccisa dal compagno a Senago, in provincia di Milano.

Femminicidio a Senago, Alessandro Impagnatiello: “Ho ucciso Giulia perché ero stressato”. Convalidato il fermo IL GIORNO

Una scultura di sabbia sulla spiaggia di Platamona, nel nord Sardegna, per ricordare Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza accoltellata e uccisa a Senago dal fidanzato Alessandro ...Gli Stati Generali delle Donne si uniscono al dolore per la scomparsa di Giulia Tramontano e del suo bambino Thiago,esprimono un messaggio di cordoglio e di piena vicinanza alla sua famiglia e alla co ...