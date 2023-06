Usa | Biden cade durante cerimonia dell' aeronautica | sta bene

Fotogallery - Joecade durante cerimonia dell'aeronautica il vertice Fotogallery - Summit europeo in Moldavia: c'è anche Zelensky LANCIATE ANCHE MOLOTOV Fotogallery - Kosovo, attaccati soldati italiani: ci sono ...Il presidente deglisi è accasciato sulle ginocchia poi è stato aiutato a rialzarsi dagli stessi membri dell'Air Force.è poi rimasto in piedi per tutto il resto della cerimonia ed è ...Le nozze - alle quali hanno assistito tra gli altri la first ladyJill, l'erede al trono britannico William e la consorte Kate - si sono svolte nello Zahran Palace di Amman. Prima della ...

Usa, Biden: voto Camera sul tetto al debito è passo cruciale - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sono trapelati diversi documenti statunitensi che hanno rivelato un presunto piano ideato dall' Iran per colpire le truppe Usa in Siria.Momenti di paura per Joe Biden che durante la consegna dei diplomi ai cadetti dell'Air Force è scivolato e caduto sul palco. Lo riferiscono i giornalisti al seguito. Il presidente degli Usa si è accas ...