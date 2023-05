Roland Garros 2023 | il programma e gli orari giorno per giorno

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ile glidegli, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Si iniziano dalla qualificazioni per poi arrivare ai tabelloni principali, per un totale di tre settimane di puro spettacolo sui campi del complesso parigino. Rafael Nadal non potrà difender il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Casper Ruud, mentre senza ombra di dubbio ci proverà Iga Swiatek in campo femminile. Di seguito tutti programmi, giornata per giornata, che vi accompagneranno sino alla finale.E COPERTURA TVE COPERTURA TV QUALIFICAZIONI TABELLONE QUALIFICAZIONI FEMMINILI TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI MONTEPREMI IL...

La tennista bielorussa Aryna Sabalenka , attuale numero 2 al mondo, smorza così le polemiche intorno al caso che ha animato la prima giornata del: la tennista ucraina Marta Kostyuk è ...Come per i maschi, anche per il ranking Wta cambia poco o niente in attesa del. Proprio in Francia sono in palio parecchi punti e anche la numero uno al mondo, finora comodamente al comando, potrebbe rischiare. Stiamo parlando di Iga Swiatek , che di punti ne ha 8.Cambia poco nel ranking Atp di tennis in attesa del, destinato a sparigliare le carte. C'è però una variazione che riguarda l'Italia: Jannik Sinner ha perso una posizione e ora è nono in classifica, superato di 35 punti da Taylor Fritz , ...

Roland Garros, tennista ucraina fischiata dal pubblico: non ha stretto la mano all’avversaria bielorussa Il Fatto Quotidiano

Roland Garros, il pubblico non perdona il brutto gesto della Kostyuk. E lei in conferenza non rincara la dose.Tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros. Torneo in cui il tennista azzurro non ha mai superato i quarti di finale. Dopo aver già analizzato la parte di tabellone che occupa, l’al ...