Pride Month | QVC Italia lancia la campagna ' Dire Fare Baciare '

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Dal gesto del bacio parte la nuovapensata da QVCper il mese del, attiva sulle piattaforme di proprietà dall'1 al 30 giugno 2023. Con la 'formula' '.', QVC abbraccia la comunità Lgbtq+ e incoraggia il coming out. Lainvita a pensare al valore sociale del singolo coming out come atto di amore per se stessi ma anche come atto di incoraggiamento e sostegno per chi ancora non può farlo, subisce pregiudizi o è costretto a nascondersi. Allo stesso tempo sostiene la libertà di vivere la propria quotidianità a partire dai gesti più semplici: passeggiare mano nella mano con la persona che si ama, godersi la pausa caffè o il pranzo al lavoro insieme al partner. L'iniziativa 2023 di QVC per il ...