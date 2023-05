Razzismo contro Juric | Repubblica | un altro schiaffo alla civiltà Il contagio si insinua e resta impunito

(Di domenica 28 maggio 2023) Ieri, sui campi della Serie A, l’ennesimo episodio di. Stavolta è toccato all’allenatore del Torino, Ivan, subirlo. Il pubblico di La Spezia ha intonato dai distinti il coro “zingaro“. L’arbitro Guida ha interrotto la partita per qualche minuto, poi l’intervento di due giocatori dello Spezia, Gyasi e Bastoni, ha calmato i tifosi e consentitopartita di riprendere. Lacommenta quanto accaduto. “Ancora un pugno in faccia, ancora un episodio dinel calcio italiano. La discriminazione è tornata ad appestare i nostri campi e la vittima dell’ignoranza è stato l’allenatore croato del Toro, Ivan”. Il tecnico, nel post partita, ha commentato l’episodio, furibondo: «Siamo nel 2023, cerco sempre di stare ...

L'etnia è quindi uno dei fondamenti delnovecentesco. Si porta dietro lo stigma del ... un totem, un baluardo metastorico da brandirelo straniero. Un feticcio consacrato in nome di una ...In difesa Montiel, Gudelj, Rekik e Acuña, e solo il secondo sarà titolarela Roma. "Doble ... acciaccato ma soprattutto frastornato dalle polemiche seguito all'episodio disofferto a ...Ilè un tema molto sentito in Brasile, e si rischiano pene pesanti in caso di condanna per ... i rossoneri del Flamengo, che nella partita dell'ottava giornata del 'Brasilerao'il ...

Caso Vinicius, la protesta contro il razzismo si allarga Euronews Italiano

Era già successo nelle scorse settimane prima con la Juventis e poi con la Lazio, si è ripetuto oggi contro il Toro. Percfhé una parte dei tifosi spezzini è monotematica ...Cori vergognosi contro Juric, tecnico del Toro. Sesto episodio eclatante in A negli ultimi 3 mesi. Dopo la Spagna e il caso Vinicius anche l’Italia sa ...