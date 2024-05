"Uccidere un essere umano innocente nel grembo materno non può essere un diritto fondamentale della nostra Unione Europea. Daremo indicazioni di non votare i partiti che hanno sostenuto questa mozione". Così Jacopo Coghe , portavoce ...

Il portavoce dell’Onlus Pro Vita & Famiglia, in esclusiva a Cityrumors.it dopo la mozione che auspica l’inserimento dell’aborto nella Carta dei Diritti Fondamentali Europei: “Un giorno tragico” “Ieri è stato un giorno tragico per la storia ...

Coghe (Pro Vita & Famiglia onlus): "La Casa di Chiara in memoria di una donna che per noi è un esempio" - coghe (Pro vita & Famiglia onlus): "La Casa di Chiara in memoria di una donna che per noi è un esempio" - “Un progetto di solidarietà realizzato su iniziativa di Pro vita & Famiglia in memoria di Chiara Corbello Petrillo che ha accolto e ha portato a termine nella sua vita due gravidanza patologiche”.

Espulso l’addetto militare dell’ambasciata russa a Londra: “È una spia dell’intelligence” - Espulso l’addetto militare dell’ambasciata russa a Londra: “È una spia dell’intelligence” - “Dimissioni di Toti No, sarebbe una resa”. La destra continua a fare quadrato sul governatore agli arresti. Caviale e cene luculliane da 1.400 euro: offre Spinelli Bruxelles, 08 mag. - (Adnkronos) - ...

Morto Daniele Petrucci, l’imprenditore e dirigente della Pielle Livorno aveva 49 anni. Fatale un malore mentre era alla guida - Morto Daniele Petrucci, l’imprenditore e dirigente della Pielle Livorno aveva 49 anni. Fatale un malore mentre era alla guida - La Pielle Livorno piange la scomparsa del suo dirigente Daniele Petrucci, scomparso all’età di 49 anni. Di seguito il saluto della società cestistica – che milita in Serie B – sui propri profili socia ...