Stilista trovata impiccata a un albero - fidanzato assolto in Cassazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Diventa definitiva l'assoluzione per Marco Venturi nel processo per la morte dell'ex fidanzata Carlotta Benusiglio, la donna di 37 annicon una sciarpa a unnei giardini di piazza Napoli a Milano, il 31 maggio del 2016. I giudici della prima sezione penale della...

Spuntano i dettagli sulla morte di Eva Evans , attrice nota al pubblico di Prime Video per la serie Club Rat. La 29enne sarebbe stata trovata morta impiccata nel suo appartamento da un amico che "non sapeva fosse depressa", la notizia di ...

Alessandro Borghese conquista i bimbi di Pertusio: “Vieni a salutarci” - Alessandro Borghese conquista i bimbi di Pertusio: “Vieni a salutarci” - Nella piccola Pertusio, paesino canavesano da poco più di 700 abitanti, è successo un piccolo evento: a un certo punto si è materializzato Alessandro Borghese. Il celebre conduttore televisivo era in ...

Il potere globale dello show frantumato - Il potere globale dello show frantumato - L’improvvisazione è bella se si è di categoria superiore, ma diventa rischiosa quando in mancanza di trovate volanti finisce tutto in burla. Ed è un minimo paradossale. Ascolti in crescita per Mentana ...