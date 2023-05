Roger Waters | l’ex Pink Floyd travestito da SS | indagato a Berlino VIDEO

(Di venerdì 26 maggio 2023) La polizia tedesca ha annunciato di aver aperto un’indagine per le presunte provocazioni fatte in occasione di in un recente concerto daavrebbe indossato un abito che...

L'ex musicista dei Pink Floyd,, è finito sotto accusa a Berlino col sospetto di sobillazione delle masse, dopo una performance all'Arena di Mercedes Benz alla quale si è presentato "vestito in modo simile" a un membro ...La polizia tedesca ha annunciato di aver aperto un'indagine per le presunte provocazioni fatte in occasione in un recente concerto da: l'ex Pink Floyd avrebbe indossato un abito che evocherebbe un ufficiale delle SS. Stiamo indagando su sospetti di istigazione all'odio perch gli abiti indossati sul palco potrebbero ...La polizia tedesca ha aperto un'indagine nei confronti diper presunta istigazione all'odio dopo che l'ex Pink Floyd durante un concerto a Berlino avrebbe indossato una divisa da ufficiale delle SS. "Stiamo indagando su sospetti di istigazione ...

Roger Waters indagato dalla polizia tedesca: "Durante i concerti glorifica il nazismo" la Repubblica

I tre, tutti originari del Montenegro, sono ritenuti responsabili di alcune rapine commesse tra il 2019 e il 2022 a gioiellerie situate nel centro di Milano. Questa mattina a Milano la polizia ha ...L'ex musicista dei Pink Floyd, Roger Waters, è finito sotto accusa a Berlino col sospetto di sobillazione delle masse, dopo una performance all'Arena di Mercedes Benz alla quale si è presentato ...