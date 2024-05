Si fa presto a dire abolire il Jobs act Il Pd al bivio | la Cgil o la logica?

Jannik Sinner gioca la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. In palio il posto in finale e il ranking di n. 2 nella classifica Atp Continua a leggere>>

Roma, 10 apr. (askanews) – Sul cosa abbia causato la tragedia alla centrale idroelettrica di Enel Green Power di Suviana , a Bargi (BO) “stiamo lavorando e lavoreremo con le autorità, per accertare che cosa non ha funzionato . Adesso è presto per dirlo e stiamo lavorando con i vigili del fuoco e ... Continua a leggere>>

Bergamo, il pm contro dj Miki: «Prestò denaro a usura». E chiede 8 anni e 6 mesi - La richiesta della condanna a dj Miki per i soldi prestati a Giuseppe Milazzo, il commerciante di Treviolo. Per il pm non ci sono abbastanza elementi per sostenere che ci sia stata la minaccia con una ... Continua a leggere>>