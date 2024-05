Ecco ’Pom Pom Dot’ Design - moda e arte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) In occasione della MilanoWeek, Pomellato ha presentato il progetto Casa Pom Pom Dot nella sua boutique di via San Pietro all’Orto. Un’esposizione che ha voluto puntare i riflettori su una nuova linea di gioielli ispirata da un motivo a bottone già presente nell’archivio Pomellato. Una scintilla, una rivelazione, che ha offerto un potente spunto creativo poi plasmato in pendenti, bracciali, orecchini e che ha suggerito un rendez-vous unico traorafa.