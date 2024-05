Lotta allo spopolamento | Le aree interne in crisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Loè una realtà delledi tutta Italia che preoccupa e di cui si discute molto. Vediamo su questo il caso di Fosdinovo - dice Giorgio Bonalume, assessore alle attività produttive - In base ai dati dell’Anagrafe nel 2017 vi erano 4787 abitanti, divenuti 4707 nel 2018, 4745 nel 2019, 4719 nel 2020, 4683 nel 2021, 4669 nel 2022 e infine 4677 nel 2023. In sei anni, il calo è stato di 110 abitanti, ovvero del 2,3%. Si può notare che, in due anni, il 2019 e il 2023 la popolazione è aumentata. Allargando la visuale, tra il 2018 e il 2022, in base ai rapporti ufficiali della CCIAA, la popolazione della provincia da 195.061 abitanti, è scesa ai 187.274, è quindi diminuita del 3,99%; diminuzione superiore a Fosdinovo. Sempre secondo il rapporto dell’ISR nel dettaglio comunale, nel 2022 Fivizzano ha perso 119 ...