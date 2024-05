Il duello tv Meloni-Schlein e le altre tre sfide politiche di queste elezioni europee

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dunque iltv tra Giorgiae Ellysi farà. A fine maggio, a ridosso del voto. Sarà l’appuntamento cruciale della campagna elettorale, come importanza non al livello dei match tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi, perché qui non è in gioco il governo, e tuttavia importantissimo anche e soprattutto dal punto di vista della psicologia del Paese perché renderà evidente che la sfida principale, probabilmente anche per il futuro, riguarda le due donne alla guida della destra e della sinistra. Vedremo se funzionerà. E chi avvantaggerà. Chi ha da guadagnare è la leader del Partito democratico che gioca per così dire contro i favori del pronostico e che a meno di un disastro comunicativo può ben sperare di accreditarsi come l’argine alla leader della destra e di mettere da parte un discreto tesoretto di voti ...