Vino - rete e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sabato 4 maggio a Costigliole d’Asti si terrà la seconda edizione di Prima Era, una fiera mercato dove sarà possibile incontrare giovani produttori dida quasi tutta Italia. La parola giovani non è stata scelta a caso ma rappresenta il concetto che sta dietro alla fiera stessa. Ne abbiamo parlato con Stefano Sca, che ha ideato la manifestazione insieme all’enologo Emilio Omedè. Stefano è un orticoltore, proprietario di Dui Puvrun, piccola azienda agricola fondata nel 2015 che nasce con l’intento di tutelare la biodiversità in agricoltura, coltivando ecotipi che rischiano l’estinzione. Come, per esempio, il peperone quadrato di Asti o il carciofo della Valtiglione, anche detto del Sorì. Prima Era avrà soprattutto l’intento di fare, di conoscersi e farsi conoscere, in un mercato dove è sempre più difficile far emergere la ...