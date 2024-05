Musetti-Borges oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Atp Challenger 175 Cagliari 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lorenzoaffronterà Nunonel match valido per i quarti di finale dell'ATP175 di, torneo in corso sulla terra rossa. Accreditato della seconda testa di serie, l'azzurro ha beneficiato di un bye al primo turno per poi esordire con un successo in due set ai danni dell'argentino Juan Manuel Cerundolo, proveniente dalle qualificazioni. Sul cammino diora la settima forza del seeding, il portoghese, che ha sconfitto prima Maestrelli e poi Nishioka., come, ha perso subito a Madrid, ma ha vinto il mese scorso quello che adrimane l'unico precedente tra i due, sulla terra battuta dell'Estoril. In palio un posto in semifinale contro Navone o Nava.