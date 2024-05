La disforia di genere non è un problema dei ragazzini - ma degli adulti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nel 1930 i coniugi Kellogg presero uno scimpanzè femmina di sette mesi, Gua, e lo misero nella cameretta del figlio Donald di dieci mesi, cosa che onestamente sarebbe stata normale se si fosse trattato di un cane, ma una scimmia insomma. La scimmia veniva cresciuta, educata e vestita come il bambino. Questa adozione non era un vezzo come quello di mia nonna che aveva comprato una scimmia a mia madre perché era molto di moda come gli alligatori nelle fogne, i Kellogg erano scienziati e stavano conducendo un esperimento. La scimmia si sarebbe umanamente evoluta? All’epoca non c’era Facebook a dire loro che l’animale era già umano e figlio; quindi, hanno dovuto mettersi in casa lo scimpanzè. L’esperimento sarebbe dovuto durare qualche anno, ma dopo nove mesi i Kellogg diedero via la scimmia; se si fosse trattato di un cane, tutto questo non sarebbe mai successo. La dovettero allontanare ...