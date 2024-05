LIVE Italia-Ungheria - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | è dentro o fuori per la promozione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, match valido per la quarta giornata della Prima Divisione dei campionatidisu. Match cruciale per gli azzurri in chiave. Dopo le vittorie con Romania e Giappone è arrivata la prima sconfitta per l’di coach Pelino che mercoledì ha ceduto 2-0 alla Slovenia suldi Bolzano. A decidere il match sono stati i goal di Kicar e Kuralt che hanno portato la compagine slava al primo posto della classifica con 6 punti, proprio alla pari dell’, sconfitta invece 2-1 ...