’Speziati’ profuma gli ambienti

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sperimentazione e innovazione, declinate con curiosità e visione, sono da 20 anni caratteristiche identitarie di Rezina, azienda leader della produzione e applicazione di decorazioni, rivestimenti e pavimenti in resina. Per la Milano Design Week nascein collaborazione con la designer Stefania Vasques e 0.0design, un prodotto per interni eco-compatibile, in ’patent pending’, a base di calce colorata mediante l’accurata selezione e l’uso di miscele di spezie. Speziati è una pittura di ambiente naturale aromatica, a base di calce, che stimola la percezione sensoriale, di forte impatto visivo con una molta matericità. La sua naturale colorazione, caratterizzata dalla miscela di spezie, diffonde una freschezza di odori nell’ambiente. Le spezie base utilizzate per le miscele della cartella colori sono curcuma, zenzero, cannella e cardamomo. Speziati è ...